Maddalena, 23 anni ha iniziato a fare l’escort per pagarsi gli studi, ma ora non vuole smettere

Ha cominciato quasi per gioco, un po’ per curiosità, un po’ per la voglia di pagarsi da sola gli studi. È una storia che non è ormai così strana quella di Maddalena (nome di fantasia) studentessa ora 23enne che ha iniziato a fare la escort da qualche tempo.

Una decisione che un tempo sarebbe stata considerata strana ed estrema, ma che oggi, sempre più spesso diventa quasi comune. Sono veramente numerose le ragazze che per mantenersi agli studi, specie se fuori sede, fanno le accompagnatrici.

Spesso si confonde l’escort con la prostituta, così come siamo abituati ad immaginarla, magari a lato di una strada trafficata. In realtà le cose spesso stanno diversamente, alcune di queste ragazze con i clienti ci parlano solamente e li accompagnano a cene o viaggi d’affari. Il sesso è certamente parte dell’equazione e spiega i loro notevoli guadagni, ma non è l’unica variabile.

A fare notizia, se così vogliamo dire, è che Maddalena ora che guadagna circa 200mila euro l’anno e che non ha certo problemi a pagarsi gli studi, non ha nessuna intenzione di cessare la sua attività.

Fare l’escort le piace e non solo per i guadagni “facili”. Dopo aver fatto un lavoro tradizionale, con uno stipendio da fame, nel quale il datore di lavoro la molestava, palpandole il sedere, la ragazza ha deciso che sarebbe stata più libera e felice facendo la escort e così in effetti è stato, tanto che, almeno per ora, non ha intenzione di smettere.

È ancora molto giovane ed è difficile prevedere cosa le riserverà il futuro, potrebbe fare l’escort ancora per molti anni, o magari solo per uno o due, guadagnando comunque più di quanto farebbe in una vita da cameriera o da impiegata.