Escort In Italia – TOP ANNUNCI

Oggi il termine escort è molto noto e diffuso, praticamente tutti sanno quale professione c’è dietro. L’attività delle escort incuriosisce e anche per questo negli anni sono stati dedicati vari film a queste donne.

Di seguito proponiamo una piccola selezione dei migliori film che parlano di escort, si tratta di pellicole straniere e italiane, che vanno dal genere drammatico alla commedia, perché il sesso ha tante sfaccettature, così come la vita.

Ragazze perdute

Iniziamo con Ragazze perdute, titolo originale Babysitter’s Black Book, pellicola di Lee Friedlander con una serie di giovani, belle, carismatiche e talentuose interpreti come Spencer Locke, Perrey Reeves e Angeline Appel.

Questo film, divenuto molto celebre, racconta la storia di un gruppo di amiche che decidono di trovarsi un lavoro per pagarsi il college. Inizialmente provano a fare le babysitter, ma capiscono molto presto che facendo le escort potrebbero guadagnare molto di più, anche se non senza rischi.

La donna di nessuno

La donna di nessuno, titolo originale: Sans état d’âme, racconta la storia di un’escort top class, ovvero una prostituta d’alto borgo, un giudice e una giornalista incorruttibile. Tra mondi e tre modi di vivere la vita molto diversi e distanti, che però si incontreranno e scontreranno, quando un’inchiesta della polizia sul presunto suicidio di una prostituta vedrà come testimone chiave una famosa maitresse.

The Escort

Questo film ha per protagonisti Mitch, un giornalista ossessionato dal sesso, e Natalie una escort laureata a Stanford. I due collaborano per un reportage, ma il loro rapporto con il passare del tempo si complica ed intensifica sotto vari punti di vista.

Nessuno mi può giudicare

Nessuno mi può giudicare è un film italiani del 2011, è stato diretto da Massimiliano Bruno e ha un cast d’eccezione, formato da Paola Cortellesi e Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Massimiliano e Giovanni Bruno.

Ha vinto a sorpresa il Nastro d’argento come migliore commedia, battendo campioni d’incasso del calibro di Benvenuti al Sud e Che bella giornata.

Il film racconta la storia di Alice (Paola Cortellesi) che dopo aver perso la sua fortuna decide per rimettersi in piedi di iniziare a fare la escort. Dopo il comprensibile imbarazzo iniziale, il nuovo lavoro le da notevoli soddisfazioni sul piano economico.

Telefilm che parlano di escort

Ci sono anche alcune serie televisive che mettono al centro dell’attenzione il mondo delle escort, ne abbiamo scelte due tra le più famose.

The Client List – Clienti speciali

The Client List è una serie televisiva americana basata sull’omonimo film per la televisione del 2010. Questa serie è stata trasmessa dalla rete via cavo Lifetime dall’8 aprile 2012 al 16 giugno 2013.

La protagonista è Riley Parks (Jennifer Love Hewitt), madre di due bambini che dopo essere stata abbandonata dal marito deve cercarsi un lavoro e lo trova presso un centro benessere, dove ben presto si rende conto che i clienti vorrebbero da lei ben più di semplici massaggi. Dopo l’iniziale riluttanza, visti i suoi problemi economici decide in fine di iniziare a fare la escort diventando poi social della proprietaria del centro massaggi.

Diario di una squillo perbene

Diario di una squillo perbene, titolo originale, Secret Diary of a Call Girl, è una serie inglese, con protagonista Billie Piper, che forse ricordere per il suo ruolo nella famosa serie Doctor Who.

Diario di una squillo perbene è iniziata nel 2007 e veniva trasmessa dal network ITV 2. La serie è tratta dall’omonimo libro, che racconta la vita di ragazza che diventa squillo d’alto bordo.

Si tratta di una professionista sexy e carismatica, di una dona emancipata che fa il suo lavoro per il piacere di farlo oltre che per i cospicui guadagni che ne derivano.